Идеальный тон лица с косметикой Mary Kay

Идеально ровный тон кожи — тренд, который актуален несколько сезонов. Этой весной делайте ставку на легкий румянец и сияние, и вы не прогадаете. Как создать такой макияж, расскажем прямо сейчас.





Идеальный тон лица начинается с простых шагов:

✅ 1. Основа. Выравнивающая основа под макияж сделает кожу гладкой, морщинки менее заметными.

✅ 2. Подготовка. Для нанесения тонального средства используйте спонж - блендер или кисть.

✅ 3. Тональная основа. Тональный крем, СС крем — это фундамент вашего макияжа. Улучшает цвет лица и маскирует недостатки кожи.

✅ 4. Коррекция. Добиться совершенства помогут корректирующие средства. Замаскировать темные круги и осветлить область под глазами можно корректором для кожи вокруг глаз. Убрать незначительные дефекты, такие как прыщи и пигментные пятна можно с помощью массирующего средства.

✅ 5. Последний штрих. Закрепить тон, устранить жирный блеск и придать матовость можно прозрачной минеральной пудрой. Придайте лицу здоровый румянец, нанеся на скулы румяна от Mary Kay. Эффект лёгкого свечения поможет создать пудра - хайлайтер.

Чтобы макияж сохранился на протяжении всего дня, распылите на лицо спрей для фиксации макияжа от Mary Kay.

Ваш консультант по красоте Mary Kay