ТВОРОЖНАЯ КОСМЕТИКА: что это, рецепты приготовления и применения

О том, что творог способен дарить красоту, знали еще в глубокой древности. Маски для увлажнения и смягчения кожи можно с успехом применять в домашних условиях.
Они подходят для любого типа кожи, помогают предотвратить преждевременное старение и увядание кожи, а также оставаться молодой и красивой в течение не одного десятка лет.
Кожу предварительно очистите 2 ст. л. мягкого творога смешайте с 2 ст. л. сметаны, хорошо разотрите, нанесите на кожу на 20 мин. Смывайте теплой водой, а затем холодной.
К 2 ст. л. протертого творога разведите в 1 ст. л. жирных сливок, добавьте 1 ч. л. меда, перемешайте. Нанесите на лицо на 15 мин. Смывайте теплой водой, затем ополосните лицо отваром ромашки.
2 ст. л. творога разведите молочной сывороткой до густоты сметаны. Нанесите на лицо на 15-20 мин. Смывайте теплои заваркой зеленого чая, затем протрите лицо кубиком льда или умойтесь прохладной водой.
2 ст. л. мягкого творога смешайте с 1 ст. л. сока клюквы и 1 ч. л. меда. Нанесите на лицо на 15-20 мин. Смывайте теплои заваркой зеленого чая, через 5 мин протрите лицо кубиком лица или умойтесь охлажденным отваром петрушки.
Очистите киви, сделайте из него пюре. Смешайте его с 2 ст. л. творога и 1 ч. л. оливкового масла. Нанесите на лицо на 15 мин. Смывайте теплой водой, затем умойтесь прохладНОЙ.
Смешайте 2 ст. л. протертого творога с 1 ст. л. заваренного черного чая и 2 ст. л. морковного сока. Нанесите на лицо на 20 мин. Смывайте теплой заваркой черного чая, затем через 5 мин умойтесь прохладной водой.
Смешайте 2 ст. л. творога с 1 ст. л. кефира и 1 ч. л. лимонного сока. Нанесите на лицо на 15 мин. Смывайте теплым отваром липы, крапивы или петрушки. Минут через 5 умойтесь холодной водой. Если кожа сухая, то лимонный сок замените на сок огурца.
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