























Красота и уход Mary Kay

Mary Kay (Мэри Кэй, по имени основательницы Мэри Кэй Эш) — компания, занимающаяся производством и продажей косметики, средств личной гигиены, ухода за кожей, парфюмерии как для женщин, так и для мужчин, методом прямых продаж. Главный офис Mary Kay находится в американском городе Addison, Техас, недалеко от Далласа. Компанию основала Мэри Кэй Эш в 1963 году.

Компания Mary Kay была названа в честь основательницы, Мэри Кэй Эш, которая, вложив все свои сбережения — 5000 долларов и заручившись поддержкой двух сыновей, впервые открыла двери небольшого офиса своей компании «Мэри Кэй Косметикс» в г. Даллас, штат Техас, США 13 сентября 1963 года. Так началась совсем новая история для женщин, мечтающих о возможностях собственного бизнеса.

13 сентября 1963 года Мэри Кэй Эш открывает первый офис в Далласе площадью 45 кв.м вместе со своим двадцатилетним сыном Ричардом Роджерсом и девятью первыми Консультантами по Красоте, потратив все свои сбережения, которые составляли $5000.

В 1964 году состоялся первый Семинар "Мэри Кэй", который впоследствии будет проводиться ежегодно. Мэри Кэй сама приготовила курицу в соусе и сервировала праздничный стол для 200 участников торжества.

Мэри Кэй одной из первых среди косметических компаний представила полную коллекцию средств по уходу за кожей для мужчин Skin Management, которая завоевала 20% косметического рынка для мужчин.

В 1968 году Мэри Кэй становится председателем совета директоров компании, а ее сын Ричард Роджерс, который был назван лучшим специалистом по маркетингу года, избран Президентом "Мэри Кэй".

В 1968 году Мэри Кэй Эш купила свой первый розовый Кадиллак, перекрашенный дилером в розовый оттенок горного лавра (Mountain Laurel Blush). Этот рекламный ход оказался столь удачен, что Мэри Кэй Эш в 1969 году решила наградить пять своих лучших Консультантов розовыми Кадиллаками за счёт Компании. Розовый цвет был очевидным выбором, соответствовавшим палитре продукции Компании для глаз и губ.

В 1971 году был открыт первый филиал за пределами США - в Австралии.

В 1972 году по дорогам начал колесить первый розовый грузовик Мэри Кэй.

В 1973 году компания Mary Kay отмечает свое 10-летие. Количество Независимых Консультантов по красоте превышает 20 000 человек.

В 1974 году впервые Семинар "Мэри Кэй" проводился в Далласе, в Conventional Center.

В 1976 году акции компании появляются на Нью-йоркской фондовой бирже.

В 1977 году было завершено строительство новой 13-тиэтажной штаб-квартиры в Далласе.

В 1979 году Ширли Хьюстон становится первым Консультантом-миллионером.

1980 год - открытие филиала в Аргентине.

В этом же году Мел - муж Мэри Кэй - умер от рака. Видя его страдания, она включилась в поиски лекарства от этой болезни. Более 20 лет она собирала средства и в 1996 году основала Благотворительный фонд "Мэри Кэй" - некоммерческую общественную организацию, которая предоставляет деньги на лечение женщин от рака.

В 1981 году вышло первое издание автобиографии Мэри Кэй Эш тиражом более 1 миллиона экземпляров.

В 1983 году компании исполнилось 20 лет. Объем ежегодных продаж составил 300 миллионов долларов.

В 1984 году компания "Мэри Кэй" впервые включена в список "100 лучших компаний Америки". Вышла книга Мэри Кэй "Об умении работать с людьми". Спустя 2 года, в 1986 году, компания открыла филиал в Германии.

В 1985 году Контрольный пакет акций Mary Kay Inc. выкуплен. Корпорация вновь становится частной компанией, принадлежащей семье Мэри Кэй.

Мэри Кэй стала Почетным Президентом компании на пенсии в 1987 году. Первая Конференция по карьере проводится в 14 городах США.

Отделения в Мексике, Таиланде, Сингапуре и Малайзии открыли свои двери в 1988 году.

В 1989 году компания объявила мораторий на опыты на животных под давлением групп защитников прав животных. Она одной из первых в своей индустрии сделала это и подписала обращение PETA.

В 1992 году розничный оборот компании превысил отметку в 1 миллиард долларов. Количество распространяемых продуктов насчитывало свыше 200 наименований, а количество Консультантов по красоте увеличилось до 250 000 человек в 19 странах по всему миру. А уже в 1993 количество Консультантов превысило 300 000, и количество клиентов было более 20 000 000. Более половины Национальных Лидеров (Консультантов самого высшего ранга) заработали свыше 1 млн долл. в ходе развития их бизнеса с Mary Kay, а суммарный фонд комиссий Компании составлял 38 миллионов долларов ежегодно.

В 1993 году бренд Mary Kay стал бестселлером в области ухода за кожей лица и косметики в Соединённых Штатах, а оптовые продажи выросли более чем на 735 миллионов долларов.

Начинает работать российское отделение компании Mary Kay.

В 1994 году в мире насчитывается 23 филиала компании "Мэри Кэй". Доход от оптовых продаж составил 850 миллионов долларов. Компания по-прежнему удерживает первое место на рынке товаров по уходу за кожей и декоративной косметики в США.

В 1995 году компания "Мэри Кэй" включена в престижный список "Самые необыкновенные компании Америки" журнала "Fortune". Мэри Кэй учреждает Национальную образовательную программу для талантливых студенток с фондом 100 тысяч долларов. Выходит в свет третья книга Мэри Кэй "Вы это можете", ставшая бестселлером.

В этом же году Мери Кей Эш уходит с должности управляющего Компанией, по состоянию здоровья.

В 1996 году Мэри Кэй учредила благотворительный фонд для профилактики и борьбы с раковыми заболеваниями. Компания получила высокую премию Международного Женского форума за успехи в организации женского бизнеса. Биография Мэри Кэй Эш и история создания компании включены в издание журнала "Forbes" "20 самых знаменитых бизнесменов нашего времени". Объем оптовых продаж составил 1 миллиард долларов, что соответствует более чем 2 миллиардам в розничных ценах. Объем продаж в России превысил 100 миллионов долларов.

В 1997 году филиалы открыты в 27 странах мира. "Мэри Кэй" выпускает новую престижную ароматическую линию "Джорни" (Journey). В России были вручены первые четыре Volvo S40 Национальным Лидерам Бизнес-Групп.

1998 год - год 35-летней годовщины Компании. "Мэри Кэй" в третий раз включена в престижный рейтинг журнала "Fortune" "100 лучших компаний в Америке". В честь юбилея Мэри Кэй добавила к своей автомобильной программе спортивный автомобиль GMС Jimmy нового розового оттенка.

В 1999 году обозреватели Lifetime Television признали Мэри Кэй Эш самой выдающейся женщиной в мире бизнеса 20-го века. Открылись филиалы в Сальвадоре и Гонконге.

В 2005 году общемировая выручка превысила 2,2 млрд долл. США, а в 2010 году 2,5 млрд долл. США, без учёта возврата продукции.

В 2006 году Mary Kay снова названа самой продаваемой маркой в США по продажам в категории, объединяющей уход за кожей и декоративную косметику.

В 2008 году компания празднует 45-летие со дня основания и учреждает новую глобальную социальную программу Pink Changing Lives SM. Основная цель программы – изменить к лучшему жизнь женщин и детей во всем мире.

Компания начинает благотворительный проект «Розовый цвет изменяет жизни» - первую глобально действующую программу маркетинга, которая направлена на поддержку и улучшение жизни детей и женщин во всем мире.

«Даллас Бизнес Джоурнал» включил компанию Mary Kay в список организаций, активно содействующих филантропии.

В 2009 году доходы от оптовых продаж Mary Kay® во всем мире достигли суммы в 2,5 миллиарда долларов, а число Независимых Консультантов по Красоте составило 2 миллиона человек.

2011 год - три года с 2008 по 2010 активно работала благотворительная программа Mary Kay® «Розовый цвет изменяет жизни» . Сумма, которую удалось собрать за это вермя, была направлена на различные проекты для улучшения жизни детей и женщин во всем мире.

Ночной восстанавливающий укрепляющий комплекс TimeWise® и Система TimeWise® «Чудо-набор™» были отмечены специальной престижной наградой американского института «Good Housekeeping».

Сотрудники компании, все Консультанты и Лидеры, а также друзья и члены семей по всему миру принимают участие в первой глобальной социальной акции «Месяц добрых дел».